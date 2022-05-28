Выборы как вопрос национальной безопасности

Автор: Александр Пронин

Главное внутриполитическое событие республики за первое полугодие 2022-го - президент России Владимир Путин дал согласие Артуру Парфенчикову на участие в сентябрьских выборах. Об этом было заявлено в ходе видеоконференции, на которой глава РК докладывал о текущей социально-экономической ситуации. Не сказать, что вокруг этого момента была какая-то серьезная интрига – и Парфенчиков отработал свои пять лет достойно, и оппоненты не смогли создать никаких проблем. Определенная доля неизвестности была связана с наступлением в России режима СВО – требования к руководителям субъектов не только возросли, но и поменяли характер. Поэтому гипотетически можно было допустить, что Путину во главе граничащего с Западом государства понадобится другой человек. Но не понадобился – силовой профиль Парфенчикова, судя по всему, верховный главнокомандующий РФ признал годным.

Время перезагрузки

Подоплека президентского решения очевидна: пять лет назад Парфенчиков вполне справился со своей работой антикризисного менеджера, которая была на него возложена пять лет. Главному судебному приставу страны, чиновнику уровня федерального министра, предстояло поднять Карелии из нижней части социально-экономических рейтингов. Ситуация приближалась к критической – доходило даже до срывов важнейших федеральных программ (переселение из аварийного жилья) и грозных окриков со стороны руководства страны. Республика откровенно буксовала и экономически, и социально, и политически – нужна была перезагрузка, сброс балласта и рывок вперед.

Работает? Не трогай!

За прошедшие пять лет состояние дел в республике существенно переменилось в лучшую сторону. Значительно выросло число прибыльно работающих предприятий. Как следствие - увеличились собственные налоговые доходы Карелии. Сократилась безработица – причем реальная, а не та, которая на бумаге. Строились школы, больницы, фельдшерские пункты. Жилищное строительство велось такими темпами, которых никогда не видела Карелия за постсоветский период. Перезагрузка очевидно удалась, и главный ее итог – исчезновение из общественно-политической атмосферы Карелии затхлого запаха безнадежности. Федеральная поддержка изменила не только наши больницы, школы и дороги, она вернула веру в себя. И именно Парфенчиков был мотором и оператором этих позитивных перемен. «Не трогай то, что работает», - так, по всей видимости, посчитали в Кремле, и пошли на переоформление с ним губернаторского «контракта».

Не время «хайповать»

В свете вышесказанного сентябрьские выборы могут показаться делом почти бесполезным – раз альтернативы нет, то зачем суетиться. Но это очень обманчивое настроение. Грядущий Единый день голосования пройдет в уникальном контексте. Россия обложена экономическими санкциями, НАТО угрожает стране реальной войной (и она идёт прямо сейчас на Украине в гибридном варианте). Мирным наше время точно не назовешь, со всеми вытекающими отсюда последствиями – невротизацией избирателей, повышенной реакцией на панику, возросшей реакцией на любые негативные сигналы. В подобных условиях перед политиками (особенно оппозиционными) появляется сильнейший соблазн «хайпануть» на тревогах сограждан, «расчесать» малейшие огрехи, которые допускает власть. Примитивные и откровенно глупые месседжи типа: «Соль подорожала – все пропало – виноват (тут вставить имя любого подходящего чиновника)» имеют большие шансы зайти на ура. Выиграть на выборах подобная ерунда, конечно, не поможет, но автору приподнимет рейтинг и поласкает эго. Реальная же цена подобных экспериментов – ущерб сложившемуся вокруг лидера России национальному единству. Ни больше, ни меньше. А играть вопросами национальной безопасности ради минуты славы – безответственно и непростительно.

Долг и возможность

В ситуации, когда требуется сплочение общества, внутриполитические дрязги и эксперименты на грани фола становятся предельно опасными – прежде всего для их акторов. Потому что схлопотать дисквалификацию в нынешние времена очень даже просто. Оппозиция должна (и может) выбрать принципиально другую стратегию – использовать выборы как уникальную возможность для честного и конструктивного обсуждения проблем Карелии с человеком, которому в ближайшем будущем принимать ключевые решения. И профита от таких ходов будет гораздо больше, чем от эскалации и провокаций любого масштаба. Так или иначе, за каждой политической силой республики стоят тысячи живых людей, граждан единой страны, оказавшейся в непростой ситуации. Они неравнодушные, они совета от своих политических представителей, ищут направления. Ответственно отреагировать на этот запрос – одновременно и долг каждого политика, и возможность для настоящего взросления.