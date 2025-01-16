Выбор редакции: Шалак – в колонию, 10 лет для Хе, штрафы ДРСУ

Прокурор потребовал для бывшего главного государственного инспектора Северо-Западного управления Ростехнадзора Георгия Хе 10 лет колонии строгого режима и штраф в 60 млн.

Осужденной за мошенничество с грантами фермеру Ираиде Шалак изменили наказание. Верховный суд отправил ее в колонию на 6 лет.

Пожарным в Прионежском районе за их ответственную работу готовы платить довольно скромную зарплату – от 32,7 тыс.руб.

Обвиняемому в халатности директору школы №6 Александра Навалова не стали избирать меру пресечения. Обстоятельствами гибели 55-летней сотрудницы карельского филиала Юридического полицейского колледжа Ларисы Иконниковой занимается трудовая инспекция.

Кондопожскому ДРСУ выписывают штрафы за уборку дорог и тротуаров. Набежало уже на 290 тысяч. А зима еще продолжается.

Таким запомнился нам этот день. Берегите себя и своих близких. Доброй ночи, встретимся утром. // фото стопкадр со страницы главы города