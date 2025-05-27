Выбор редакции: новый троллейбус и возвращение жары в Карелию

Новый троллейбусный маршрут № 7 свяжет семь районов Петрозаводска.

Девочку покусала бродячая собака. Выплачивать компенсацию будут чиновники.

Группа школьников из Карелии примут участие в шестой смене всероссийского детского центра «Океан». Они отправились во Владивосток.

Волна тепла надвигается на Карелию. В некоторых районах потеплеет до +25, +28 градусов.

На фестивале «Воздух Карелии» (0+) впервые выступит ансамбль «Кантеле».

Улицу Зайцева в Петрозаводске отремонтировали. Подрядчику осталось пролить швы и убрать мусор, но ездить по ровной дороге уже можно.

В перинатальном центре карантин по ветряной оспе.

В Пряже от порыва ветра упала толстая береза и перегородила вход в подъезд. Чиновники не знают, что делать в такой ситуации.

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