Выбор редакции: новый троллейбус и возвращение жары в Карелию
Новый троллейбусный маршрут № 7 свяжет семь районов Петрозаводска.
Девочку покусала бродячая собака. Выплачивать компенсацию будут чиновники.
Группа школьников из Карелии примут участие в шестой смене всероссийского детского центра «Океан». Они отправились во Владивосток.
Волна тепла надвигается на Карелию. В некоторых районах потеплеет до +25, +28 градусов.
На фестивале «Воздух Карелии» (0+) впервые выступит ансамбль «Кантеле».
Улицу Зайцева в Петрозаводске отремонтировали. Подрядчику осталось пролить швы и убрать мусор, но ездить по ровной дороге уже можно.
В перинатальном центре карантин по ветряной оспе.
В Пряже от порыва ветра упала толстая береза и перегородила вход в подъезд. Чиновники не знают, что делать в такой ситуации.
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