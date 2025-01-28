Выбор редакции: Чепика забрал Хинштейн, Россыпнов получил должность

Отец в Карелии намеренно получал зарплату «в конверте», чтобы не платить алименты на содержание ребенка. Но его нашли судебные приставы.

Жители Карелии массово жалуются на неправильные коммунальные начисления, в платежках регулярно выявляют ошибки. За год людям вернули переплаченнные за ЖКХ более 6 миллионов рублей.

Председатель Петрозаводского городского суда Денис Катанандов огласил приговор бывшему главному государственному инспектору Северо-Западного управления Ростехнадзора Георгию Хе. Суд счел его виновным и отправил за решетку на 9 лет.

Премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик ушел в отставку и перешел на новое место работы. Он будет исполнять обязанности первого вице-губернатора - председателя правительства Курской области.

Новым вице-премьером правительства Карелии по развитию инфраструктуры будет назначен Виктор Россыпнов, министр строительства, ЖКХ и энергетики.

Утверждена программа фестиваля «Гиперборея-2025». Из-за непростых погодных условий отменены все мероприятия на Онежском озере.

В Петрозаводске возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра имущественных и земельных отношений Карелии. Чиновник подозревается в получении взятки в виде оказания ему услуг.

Годовая инфляция в Карелии в декабре 2024 года ускорилась до 8,6%, она была ниже, чем в целом по России (9,5%).

Таким запомнился нам этот день. Увидимся завтра. Берегите себя и своих близких. Доброй ночи. // фото: «Петрозаводск говорит»