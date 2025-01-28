В Карелии проходит молодежная патриотическая акция

Ребята из разных городов России отправились в 12 районов Карелии выполнять волонтерские задачи. Будущие художники, педагоги, архитекторы и другие специалисты уже побывали в отдаленных поселках Суоярвского района и сделали немало добрых дел.

«Они помогли нашей библиотеке с разбором старой мебели. Сегодня они занимаются расколкой дров у матери участника СВО. Спасибо большое за помощь и ждем в следующем году»,— поблагодарила молодых людей библиотекарь из Найстенъярви Оксана Сидорова.

Онежский десант» — добровольческое движение, всероссийский добровольческий отряд. Его участниками являются люди, которые по собственной воле приходят на помощь нуждающимся в поддержке.

В Найстенъярви волонтеры трудились два дня, а до этого — в поселке Лахколампи. Бескорыстный труд молодых людей жители сел и деревень оценили, они выразили искреннюю благодарность за помощь.

Молодежная добровольно-патриотическая акция «Онежский десант» будет проходить в Карелии с 23 января по 2 февраля. //Фото: Оксана Сидорова