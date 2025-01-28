В Карелии в национальном районе не хватает пожарных

В начале декабря 2024 года сотрудники пожарной части поселка Пряжа разместили объявление о том, что на постоянную работу требуются два пожарных, график работы: сутки через трое.

«Просто любопытных и желающих «отсидеться» просим не беспокоить. Работа ответственная, требует серьезного подхода», — предупреждают авторы объявления.

Будущим пожарным обещают зарплату 35 тысяч рублей.

«С учетом ночных смен получится больше – около сорока тысяч»,

— пояснил заместитель начальника Отряда противопожарной службы по Пряжинскому району Павел Александрович Сухов.

Сухов добавил, что Пожарная часть №48 не относится к МЧС России, хотя пожарные выполняют одну и ту же задачу, что и сотрудники МЧС, на льготы им рассчитывать не приходится. Пожарные также рискуют своей жизнью, чтобы обычные люди оставались живыми и здоровыми.

Вакантные места пожарных в районном центре ждут замещения. Желающих устроиться на работу в пожарную часть пока нет.//Фото: Алина Гапеева