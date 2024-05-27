Выбежавшего на дорогу мальчика сбил автомобиль в Сегеже

В Сегеже автомобиль сбил восьмилетнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, все случилось днем 24 мая. Ребенок выбежал на пешеходный переход прямо перед автомобилем Renault Kaptur и попал под колеса. Женщина-водитель затормозить не успела.

В результате ДТП школьник получил травмы. Он был доставлен в медучреждение. По факту случившегося проводится проверка. // Фото ГИБДД