27 мая 2024, 13:39
Выбежавшего на дорогу мальчика сбил автомобиль в Сегеже
Ребенка доставили в медучреждение после дорожного происшествия в карельском городе
В Сегеже автомобиль сбил восьмилетнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.
По данным ведомства, все случилось днем 24 мая. Ребенок выбежал на пешеходный переход прямо перед автомобилем Renault Kaptur и попал под колеса. Женщина-водитель затормозить не успела.
В результате ДТП школьник получил травмы. Он был доставлен в медучреждение. По факту случившегося проводится проверка. // Фото ГИБДД