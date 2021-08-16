Вяртсильский метизный завод отгрузил юбилейную тонну продукции

Вяртсильский метизный завод (АО «ВМЗ») вступил в Группу «Мечел» в 2002 году и с того времени отгрузил полтора миллиона тонн своей продукции. Юбилейная тонна в начале августа была отгружена в адрес компании ООО «БЕА РУС», которая использует продукцию для производства гвоздей, в том числе на экспорт в Германию.

С момента вступления в Группу «Мечел» завод перешел от стадии выживания к стадии восстановления и дальнейшего развития. За 19 лет завод смог не только полностью восстановить мощности, но и преодолел исторический максимум производства 1990 года.

Нагартованная проволока составляет большую часть объема производимой ВМЗ продукции – более 50%. В основном она используется как полуфабрикат для производства гвоздей, ограждений, в строительстве для увязки арматуры, применяется также в производстве матрасов.

Чуть более 30% объемов производства предприятия – проволока с нанесением двухстороннего периодического профиля. Применяется для армирования железобетонных конструкций. Основной рынок сбыта – Санкт-Петербург, заказчики – крупные застройщики жилья.

Кроме того, ВМЗ выпускает проволоку улучшенного качества, термически обработанную проволоку, сварочную, металлические прутки.

«Мечел» является одной из ведущих российских компаний и состоит из четырех сегментов: горнодобывающего, металлургического, ферросплавного и энергетического. «Мечел» объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии. Продукция «Мечела» реализуется на российском и зарубежных рынках.

Контактные данные: Екатерина Титтонен, пресс-служба АО "Вяртсильский метизный завод", тел. +7-911-416-68-35. E-mail: ektittonen@mechelgroup.ru