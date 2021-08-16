Двенадцать пьяных водителей поймали за выходные в Петрозаводске

В выходные дни в Петрозаводске от управления транспортом отстранены 12 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД города.

В Госавтоинспекции напомнили, что за езду в нетрезвом виде предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. При повторном нарушении наступает уже уголовная ответственность.

Жителей и гостей карельской столицы призывают не оставаться равнодушными и сообщать о случаях управления транспортом нетрезвыми водителями в дежурную группу по телефонам: 715-900, 78-44-44. Фото источника