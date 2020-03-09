Вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

Новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) вступил в силу с 8 марта, сообщают РИА Новости.

Теперь, согласно указанию Центрбанка, водители могут внести информацию о договоре каско на обратную сторону полиса ОСАГО. При этом автовладельцам не нужно заключать договор добровольного автострахования в виде отдельного документа.

Полис нового формата должен соответствовать нескольким требованиям. Так, он должен включать в себя риски утраты (гибели) или повреждения транспортного средства, а также может предусматривать франшизу, не превышающую 20% от страховой суммы.

Кроме того, должны совпадать сроки действия договоров обязательного и добровольного страхования. Если срок действия ОСАГО истекает, перестает действовать и каско. В то же время от добровольной страховки можно отказаться, не расторгая договор обязательной "автогражданки".

"Двойной" полис доступен как в бумажном, так и электронном виде.