09 марта 2020, 11:42
Автоклуб 10 RUS

Ремонт двух мостов в Карелии начнется в середине марта

Водителей предупреждают об изменении в движении на двух участках трассы «Кола»

ФКУ УПРДОР «Кола» призывает водителей быть внимательными на двух участках трассы «Кола», где с 16 марта будет изменено движение из-за ремонта мостов.

Один ремонт ждет мост через реку Мийналйоки  на  км 230+060 автодороги А -121 «Сортавала». Там вводится временное ограничение движения транспорта на участке с 230+818 по 231+010 км посредством организации реверсивного движения. Предельно допустимая общая масса транспортного средства – 80 тонн, нагрузка на ось – 11 тонн.

Также с 16 марта из-за ремонта моста через реку Тохма на  км 20+665 подъезда к МАПП «Вяртсиля» вводится временное ограничение движения транспорта на данном участке  посредством организации реверсивного движения. Предельно допустимая общая масса транспортного средства – 50 тонн.

В обоих случаях сроки ограничения вводятся до 30 ноября 2020 года.

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Метки: 
трасса «Кола»
ограничение движения
реверсивное движение
ремонт мостов
Карелия
сортавала