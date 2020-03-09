Ремонт двух мостов в Карелии начнется в середине марта

ФКУ УПРДОР «Кола» призывает водителей быть внимательными на двух участках трассы «Кола», где с 16 марта будет изменено движение из-за ремонта мостов.

Один ремонт ждет мост через реку Мийналйоки на км 230+060 автодороги А -121 «Сортавала». Там вводится временное ограничение движения транспорта на участке с 230+818 по 231+010 км посредством организации реверсивного движения. Предельно допустимая общая масса транспортного средства – 80 тонн, нагрузка на ось – 11 тонн.

Также с 16 марта из-за ремонта моста через реку Тохма на км 20+665 подъезда к МАПП «Вяртсиля» вводится временное ограничение движения транспорта на данном участке посредством организации реверсивного движения. Предельно допустимая общая масса транспортного средства – 50 тонн.

В обоих случаях сроки ограничения вводятся до 30 ноября 2020 года.