Артур подрежет, Никита благословит. Манера вождения зависит от имени

Автомобилисты с именем Артур и Кирилл чаще всего попадают в дорожно-транспортные происшествия. Об этом свидетельствует статистика страховых случаев по каско, предоставленная «Известиям» компанией «Согласие». Самые аккуратные водители — Никиты.

Компания «Согласие» проанализировала общероссийскую статистику аварийности по договорам каско за 2019 год.

Выяснилось, что чаще всех в ДТП попадают мужчины с именами Артур и Кирилл — частота наступающих убытков по страхователям с этими именами составляет 46%.

На третьем месте по аварийности Михаил и Роман — 35% дорожных происшествий. У Геннадия показатель автомобильных инцидентов составляет 34%, у Бориса, Олега, Дениса, Дмитрия и Антона — 33%.

Самое неаварийное имя — Никита, на его обладателей приходится лишь 20% страховых случаев, второе место у Станиславов (21%), а третье и четвертое места занимают Леониды (22%) и Эдуарды (23%). Далее в рейтинге безаварийных водителей идут Петр и Виталий (по 25%), Василий и Вячеслав (по 26%), Владислав (27%) и Сергей (28%).

Ранее схожее исследование проводила компания «АльфаСтрахование». Этот страховщик предоставил рейтинг наиболее аварийных женских имен. И возглавляет его Карина (13%), на второй строчке Ангелина (12,8%), бронза у женщин с именем Валерия (12,1%). Далее следуют Дарья (11,5%), Кристина, (11,4%), Регина (11,3%), Диана (11,2%), Елизавета (11%), Полина (10,8%) и Ксения (10,7%).