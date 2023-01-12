12 января 2023, 12:59
Общество

Встретить старый новый год можно в Мороз-экспрессе

Петрозаводчанам предлагают принять участие в интерактивной программе

Петрозаводчанам и гостям города предлагают встретить Старый Новый год в Мороз-экспрессе. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Карелавтотранс», которая принимает участие в проекте горожанки Анастасии Лаухиной.

Она организовала мероприятие с привлечением пассажирского автобуса. Необычный транспорт отправится в путешествие по городу с праздничной программой для детей и взрослых 14 января в 17:30.

Маршрут будет пролегать от железнодорожного через главную площадь Петрозаводска. Продолжительность интерактивной программы 1,5 часа. // Фото: m.vk.com.

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Метки: 
Новости
Петрозаводск
мороз-экспресс
старый новый год
праздничное мероприятие
для взрослых и детей
Карелавтотранс