12 января 2023, 12:59
Встретить старый новый год можно в Мороз-экспрессе
Петрозаводчанам предлагают принять участие в интерактивной программе
Петрозаводчанам и гостям города предлагают встретить Старый Новый год в Мороз-экспрессе. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Карелавтотранс», которая принимает участие в проекте горожанки Анастасии Лаухиной.
Она организовала мероприятие с привлечением пассажирского автобуса. Необычный транспорт отправится в путешествие по городу с праздничной программой для детей и взрослых 14 января в 17:30.
Маршрут будет пролегать от железнодорожного через главную площадь Петрозаводска. Продолжительность интерактивной программы 1,5 часа. // Фото: m.vk.com.