Встретить старый новый год можно в Мороз-экспрессе

Петрозаводчанам и гостям города предлагают встретить Старый Новый год в Мороз-экспрессе. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Карелавтотранс», которая принимает участие в проекте горожанки Анастасии Лаухиной.

Она организовала мероприятие с привлечением пассажирского автобуса. Необычный транспорт отправится в путешествие по городу с праздничной программой для детей и взрослых 14 января в 17:30.

Маршрут будет пролегать от железнодорожного через главную площадь Петрозаводска. Продолжительность интерактивной программы 1,5 часа. // Фото: m.vk.com.