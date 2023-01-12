Школьников в Муезерском районе кормили сомнительным маслом

Масло с сомнительным качеством и странной историей происхождения нашли сотрудники Россельхознадзора в одной из карельских школ. Учебное заведение находится в Муезерском районе, сообщили в пресс-службе ведомства.

По системе «Меркурий» проверяющие поняли, что московское предприятие выпустило 41 460 килограммов пастеризованных сливок из 675,45 килограмма сырья (сливок ультрапастеризованных).

Согласно документам, жирность сливок увеличили с 10 до 65 процентов. Потом часть сливок направили на предприятие в Белгородскую область. Там из 25,4 тонны пастеризованных сливок выработали 20 тонн сливочного масла и 5,4 килограмма пахты.

Масло попало на предприятие в Курской области, его использовали как сырье для производства масла сладко-сливочного несоленого в упаковках по 200 граммов.

Часть изготовленной продукции, поступила на оптовый склад в Карелии, а оттуда на пищеблок школы в Муезерском районе.

Изготовление продукции из нелогично малого объема сырья через сложную цепочку производителей может свидетельствовать о ее фальсификации,

- отметили в Россельхознадзоре.

Предприятию-изготовителю из Москвы выдали предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства. Информацию о несоответствующей требованиям продукции направили в Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям. Московского производителя признали фантомным предприятием и исключили из ФГИС «Цербер». // фото: freepik.com