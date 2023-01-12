Ограничений из-за выявленного нового штамма «кракен» не ожидается

Роспотребнадзор не планирует вводить никаких ограничений из-за обнаружения нового варианта омикрона «кракен». Сообщение ведомства об этом передает РИА Новости.

Ранее «Петрозаводск говорит» сообщал о том, что в Пензенской области был выявлен первый в России случай заражения новым штаммом.

Напомним, об опасностях «кракена» рассказывал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. // Фото: unsplash.