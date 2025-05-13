Вспыхнувшая трава едва не устроила беду в старинном селе в Карелии

Сегодня в 11:15 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в старинном селе Челмужи в Медвежьегорском районе. Об этом сообщает пресс-служба государственного комитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Уже через три минуты местные пожарные прибыли на место ЧП. Выяснилось, что вспыхнула сухая трава. Существовала угроза распространения огня на соседнюю территорию, деревья, постройки.

Совместными усилиями специалисты справились с огнем. Спустя 40 минут пожар был ликвидирован. Его площадь составила около 100 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал. © «Петрозаводск говорит»