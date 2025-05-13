73-летняя петрозаводчанка скачала приложение и лишилась денег

Жительница Карелии попалась на уловку аферистов с посылкой на почте. После общения с незнакомцами пожилая женщина лишилась более 100 тысяч рублей.

Жулики позвонили 73-летней женщине под видом сотрудника почты и сообщили о посылке. В день звонка пенсионерка забрать ее не могла, ей предложили придержать посылку и для этого попросили назвать код из смс-сообщения.

На этом звонки не кончились. Женщину попытались убедить, что ее деньги могут украсть и требовали срочно перевести сбережения на «безопасный счет». Но пенсионерка реагировать не стала. Спустя время ей позвонили в мессенджере с номера якобы ФСБ. Собеседник отправил пенсионерке ссылку на приложение «для записи телефонных разговоров», чтобы защититься от мошенников.

Петрозаводчанка скачала сервис, после чего у нее списали 125 тысяч. Правоохранители возбудили уголовное дело об обмане. © «Петрозаводск говорит»