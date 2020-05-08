Всероссийская цифровая Библиотека Победы заработает 9 Мая

«Библиотека Победы» – информационный ресурс на площадке Национальной электронной библиотеки (НЭБ), организованный при поддержке Министерства культуры и партнеров. В рамках проекта в открытом доступе опубликованы серии книг, архивных документов и периодики, посвященных Великой Отечественной войне.

Информационный ресурс будет доступен всем желающим с 9 Мая. Помимо живых воспоминаний россиян, которые были получены в рамках онлайн-марафона, в библиотеку включены сотни материалов художественной литературы: проза, поэзия, публицистика, пособия, которые помогали выжить фронтовикам и тем, кто находился в тылу.

Библиотека Победы объединяет более 550 книг, в том числе художественную литературу, пособия по выживанию и инструкции для бойцов и тыловиков, собранные из фондов библиотек страны, 1200 плакатов, листовок, афиш, вырезки и передовицы из более чем 200 советских и зарубежных газет.

В цифровую коллекцию вошли передовицы советских и иностранных газет мая 1945 года, 104 выпуска «Фронтовой иллюстрации», издаваемой Главным Политическим Управлением Красной Армии, ранее не публиковавшиеся в открытом доступе.