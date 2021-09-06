Всем российским учителям пообещали выдать планшеты

Учителя страны получат современные планшеты с доступом к электронному журналу и цифровому образовательному контенту.

Обеспечить педагогов оборудованием планируют к 2024 году. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, пишет РИА Новости.

С 2022 года старшеклассники смогут бесплатно углубленно изучать языки программирования. Обучение предполагают проводить дистанционно или в специализированных центрах. (фото ngs55.ru)