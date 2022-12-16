Все больше компаний в Петрозаводске оформляют сотрудников самозанятыми

Увеличивается число компаний в карельской столице, которые нанимают на работу самозанятых. Таких работодателей сегодня уже 23 процента, выяснили в ходе опроса специалисты сервиса по поиску работы SuperJob

Они провели исследование среди менеджеров по персоналу в Петрозаводске в период с 1 по 14 декабря текущего года. Оказалось, больше всего самозанятых в сферах логистики, строительства и услуг.

С ними сотрудничает каждая пятая компания в городе. Самозанятые выполняют работу в области строительства, проектирования, IT, маркетинга и PR, логистики, дизайна. Реже их используют для финансового консалтинга, закупок, управления персоналом, копирайтинга, переводов.

В основном с самозанятыми работают компании из малого бизнеса. Среди крупных организаций их меньше – всего 26 процентов из общего числа. // фото: freepik.com