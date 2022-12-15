Четыре карельских предприятия поддержат финансово

Четыре предприятия Карелии поддержат субсидиями. По сообщению минэкономразвития республики, инвесторам возместят затраты на уплату процентов по кредитам, полученным для финансирования инвестиционных проектов.

Четыре организации, которым помогут рублем, стали победителями конкурсного отбора. Это «Кала-Ранта» с проектом развития производства по переработке форели, «Славмо», реализующее проект по развитию производства, а также «Ягоды Карелии» с инвестиционным проектом по производству продуктов питания из дикорастущих ягод. Четвертым предприятием стал «Соломенский лесозавод», модернизирующий лесопильные мощности и организующий пеллетное производства.

Финансирование уже поступило из федерального бюджета. Как сообщил глава ведомства Олег Ермолаев, инвестор может компенсировать затраты по уплате процентов в размере ключевой ставки Центробанка, увеличенной на 2 процентных пункта. // Фото: gov.karelia.ru.