Вручившую полицейскому конфеты и деньги автомобилистку будут судить

Жительницу Карелии будут судить за дачу взятки должностному лицу. Женщину поймали за рулем автомобиля в нетрезвом виде, но она не желала отвечать в административном порядке. Попытка «решить вопрос» обернулась уголовным делом, сообщили в прокуратуре РК.

Инцидент произошел в декабре прошлого года в Лахденпохье. Полицейские составили протокол в отношении 51-летней автомобилистки. Она не хотела, чтобы материалы передавали в суд, и принесла начальнику районного ОМВД коробку конфет и 50 тысяч рублей.

Однако полицейский не собирался брать подношение, он участвовал в оперативно-розыскном мероприятии. Женщину задержали на месте преступления.

В итоге ее привлекли к административной ответственности за пьяное вождение – лишили прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Но теперь даме предстоит суд по уголовному делу. За взятку она может сесть на 8 лет и заплатить еще более серьезный штраф. // фото: pixabay.com