Четверо жителей Карелии набрали для мошенников кредитов на 6 миллионов

Аферисты отправили своих жертв по банкам брать кредиты, а затем уговорили перевести им деньги.

Очередными жертвами лже-сотрудников банков и следственных органов стали двое петрозаводчан, а также жительницы Сегежи и Сортавальского района. Потерпевшие за пару дней оформили кредитные обязательства на сумму, превышающую 5 миллионов 700 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовные дела по фактам мошенничества.

Правоохранители рекомендуют не верить тревожным уточнениям, поступающим по телефону: «Подтверждаете ли поданную от вашего имени заявку на получение кредитных средств?». Кем бы ни представлялись звонящие.

В полиции подчеркнули, что это самый распространенный предлог при так называемом «холодном обзвоне» со стороны мошенников. Если не поддаться панике, не ввязаться в диалог с незнакомцами, можно дать себе время выяснить, что с личными счетами все в порядке.

В Костомукше за прошлый год жертвами аферистов стали более 150 человек, ущерб превысил 48 миллионов.