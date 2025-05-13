Врачи записывались друг другу на прием в праздники, чтобы не работать

В красноярской больнице врачи записывались друг к другу на прием в праздники, чтобы не работать. Расследование проводит минздрав и прокуратура.

Пациенты не могли попасть на прием к врачам межрайонной больницы Минусинского района, так как для них уже не было мест. На такую уловку медики пошли, чтобы «освободить» себя от работы в праздничные и предпраздничные дни, пишут «Известия».

Регистратор больницы записалась на прием к врачу 37 раз, тем самым сократив на два часа время работы медиков. На прием фиктивно записывались также знакомые и родственники работников больницы.

Прокурор даст оценку действиям персонала и руководства медицинского учреждения, соблюдению прав жителей на доступность оказания медпомощи. Также ведомство взяло на контроль служебную проверку, которую организовал минздрав. © «Петрозаводск говорит»