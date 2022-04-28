Врачи объяснили, чем опасен храп

Храп негативно влияет на здоровье человека, это сигнал, что в организме нарушаются жизненно важные процессы. Чем опасен храп, рассказали изданию «Газета.Ru» сомнолог Максим Новиков и кардиолог Валентина Байдина.

По словам Новикова, для храпящего опасен не сам звук, но синдром ночного апноэ - внезапной остановки дыхания во сне. Этот синдром наблюдается у большинства храпящих. Эпизоды могут повторяться сотни раз за ночь: уровень кислорода в крови снижается, уровень углекислоты растет. Медик сравнил эти моменты с тем, когда голову человека погружают в воду. Эти процессы заставляют мозг частично проснуться, чтобы справиться с удушьем. При этом сам человек может и не заметить, что проснулся.

У храпящего человека падает качество сна, из-за недостатка кислорода в крови страдает сердечно-сосудистая система. По словам Байдиной, даже краткосрочные остановки дыхания чреваты гипоксией – нехваткой кислорода в крови. Это провоцирует сбой в работе сердечной мышцы и аритмию.

«Среди инсультов и инфарктов, происходящих в утренние часы, немалая часть приходится именно на долю храпящих людей», - сказала специалист. Из-за остановок дыхания, вызванных храпом, нарушается режим сна и бодрствования. Организм испытывает стресс, происходит всплеск адреналина, что провоцирует скачки давления.

Врачи рекомендуют снизить массу тела на 10 процентов, отказаться от курения, спать на боку, использовать контурные подушки с утолщением под шеей. Если меры не помогут, потребуется помощь врачей. (фото pexels.com)