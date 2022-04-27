Врач перечислил продукты, которые помогут улучшить настроение

Врач рассказал какие продукты нужно кушать, чтобы не вспоминать об излишней усталости и плохом настроении.

Консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» врач-диетолог Александр Андреев в беседе с Life отметил, чем меньше серотонина, норэпинефрина, допамина, эндорфина и триптофана, тем хуже настроение. Стресс, недостаток сна, нарушения в рационе питания могут спровоцировать дефицит нейротрансмиттеров в организме. Их уровень можно сбалансировать с помощью определенных продуктов, которые легко найдутся в магазине.

Поднять настроение могут мясо курицы, говядина или свинина. Эти продукты содержат витамин B12, аминокислоту тирозин, которая повышает уровень допамина. Еще одним продуктом для настроение Андреев назвал морскую капусту. Также полезны бананы из-за содержащегося в них триптофана, который организм переработает в серотонин. Также полезны овсяная и гречневая каши. Жирные кислоты омега-3, которые способствуют продуктивной работе клеток мозга, можно найти в орехах. (фото pixabay.com, Alexas_Fotos)