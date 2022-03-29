Врачи назвали три причины выпадения волос у женщин

Стресс, питание и резинки могут быть причинами выпадения волос у женщин. К такому выводу пришли английские трихологи, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Glamour.

При эмоциональных потрясениях волосяные луковицы переходят в фазу покоя примерно на три месяца, затем выпадают, утверждает врач Салли-Энн Травер из Центра Трихологии Котсуолда. По ее словам, через четыре месяца после устранения стрессовых факторов рост волос приходит в норму. Женщины могут терять волосы также при внезапной потере веса и изменении в питании. Справиться с проблемой поможет увеличение количества потребляемого белка.

Лондонский специалист считает, что волосы могут выпадать из-за слишком тугой резинки. Например, конский хвост может сильно повредить волосы, если завязать его слишком туго. Также пользы не принесет увлечение средствами для стайлинга.

На здоровье волос может также отразиться высокая температура тела, нехватка витаминов и железа, беременность и проблемы с щитовидкой. При чрезмерном выпадении волос специалисты рекомендовали обращаться к врачу. (фото pixabay.com, pimnana)