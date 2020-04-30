Врач Сергей Филимонов: коронавирус может стать обычным насморком

В настоящее время во всем мире ведутся лабораторные исследования, направленные на поиск медикаментов для лечения коронавирусной инфекции. В целом эти исследования идут по пяти направлениям.



Коронавирус будет мутировать: он может превратиться в обычный насморк, а может стать еще более опасным.

«До конца года нам вряд ли удастся получить вакцину»,

- сказал врач берлинской клиники «Шарите» Сергей Филимонов.