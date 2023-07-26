Врач рассказала о правильном применении шампуня от перхоти

Трихолог Юлия Нагайцева рассказала россиянам, как правильно применять шампунь против перхоти. Слова эксперта приводит издание News.ru.

Как отметила врач, специальные средства для кожи головы стоит использовать только в период обострения, когда появляются зуд и покраснения. Этот период может составлять 10-14 дней, иногда - месяц.

«Голова моется два раза. Первый раз - намылили, смыли. Второй раз намылили, постояли в пене две-три минуты. За счет активной пены происходит действие, и потом обильно смыли водой. Если у мужчин есть высыпания на бровях, бороде или на груди, данный шампунь также используется на коже», - подчеркнула Нагайцева.

Врач добавила, что шампунь стоит выбирать с учетом индивидуальных особенностей. При этом, если речь идет о перхоти, одного шампуня для решения проблемы будет мало. Необходимо установить причину появления перхоти и подобрать комплексный уход, заключила специалист. // Фото: unsplash.com / Jennifer Lim-Tamkican