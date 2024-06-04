Врач рассказала о пользе абрикосов для кожи

В абрикосах содержатся каротиноиды, флавоноиды и фенол, которые поддерживают иммунную систему человека. Благодаря каротиноидам цвет абрикоса варьирует от светло желтого до оранжевого, эти вещества являются источником витамина А, а он играет важную роль в защите зрения.

Каротиноиды защищают кожу от УФ-лучей, загрязнений окружающей среды и никотина. Употребление фруктов улучшает цвет, эластичность и упругость кожи, рассказала изданию «Газета.Ru» врач Анжела Толмасова.

Клетчатка в абрикосах, персиках и сливах поддерживает нормальную работу желудочно-кишечного тракта. Эти фрукты способствуют нормализации артериального давления.

В кураге содержатся лигнаны (фенольные соединения растительного происхождения), которые могут поддерживать организм в пременопаузе. Эти соединения способны защищать от хронических заболеваний. // фото unsplash.com/ Anthony Legrand