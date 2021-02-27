Врач рассказала, кому нельзя есть сырые овощи

Диетолог Екатерина Бурляева рассказала о том, кому нельзя есть сырые овощи. Слова специалиста приводит «Российская газета».

Так, людям с эрозивной или язвенной болезнями желудочно-кишечного тракта в период обострения не рекомендуется есть любые овощи в сыром виде. Таким людям врач рекомендует запекать, тушить или отваривать овощи и фрукты.

Кроме того, диетолог опровергла мнение о большей пользе сырых овощей, чем приготовленных.

В сырой капусте содержится большое количество витамина С. При тепловой обработке он разрушается. Однако сырая капуста часто вызывает вздутие живота. В приготовленном виде вероятность вздутия снижается,

- подчеркнула Бурляева.

Врач также отметила, что в некоторых овощах содержатся вещества, которые лучше усваиваются в приготовленном виде. Фото agronews.com