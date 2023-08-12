Врач рассказала, какие грибы способны повысить либидо

Врач-диетолог Ольга Царева рассказала, какие грибы способны поднять мужское и женское либидо.

По словам Царевой, природными афродизиаками могут выступить лисички и белые грибы.

"Сильнее всего на повышение либидо влияют такие витамины и минералы, как магний, витамины группы В, железо, селен, цинк, витамин С, витамин Д. Лидером по составу этих полезных нутриентов являются грибы. Пальму первенства я бы отдала лисичкам. Эти грибы содержат практически весь комплекс витаминов B, что делает их уникальными. Они также богаты магнием, железом, витаминами С, PP, А, D2, микроэлементами и аминокислотами. На втором месте — белый гриб. В нем много белка (15% суточной нормы) и витаминов группы В и D»,

- рассказала Ольга Царева.

Чтобы не потерять ни один полезный компонент, специалист посоветовала употреблять в пищу свежие грибы с минимальной термической обработкой.

Для жителей Карелии это очень ценная информация, ведь сейчас - самый разгар сезона по сбору лисичек и белых грибов. И в лесах под Петрозаводском их полно, рассказывают опытные грибники. // Фото: "Петрозаводск говорит".