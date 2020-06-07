07 июня 2020, 13:04
Россия

Врач рассказала, что нельзя есть и пить в жару

Летом организм особо остро нуждается в воде, напомнил специалист

Врач-диетолог Марина Аплетаева дала советы по поводу правильного питания в жару. Ее слова приводят «Известия».

По мнению специалиста, в жаркую погоду следует отказаться от алкоголя, сладких напитков и жирной пищи. Не стоит налегать на мясные блюда - мясо долго переваривается. А вот овощи, птица, рыба и морепродукты будут весьма полезны для здоровья.

На завтрак идеально подойдет омлет с овощами. На обед врач порекомендовала употреблять холодные овощные супы, при этом заменив колбасу в окрошке на птицу. На ужин можно съесть рыбу с овощами, фруктово-ягодный десерт.

Важно помнить, что в жару организм нуждается в большом количестве питьевой воды. Кофе стоит пить не чаще одного-двух раз в день, а черный чай желательно заменить на зеленый или фруктовый.

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жара
лето
питание
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кофе
мясо
овощи
диетолог