Врач рассказал, как распознать рак кишечника на ранней стадии

Онколог Даниил Маркарьян рассказал о симптомах, которые могут помочь распознать рак толстой кишки на ранней стадии. Слова специалиста приводит aif.ru.

На начальных стадиях заболевание редко сопровождается специфическими симптомами и у пациента часто нет никаких жалоб. Вместе с этим, советует врач, человеку следует обратить внимание на неприятные ощущения в животе, нарушение стула и появление различных нетипичных выделений из прямой кишки.

«На самой ранней стадии, как правило, у пациентов вообще отсутствуют жалобы. Длительная потеря крови, остающаяся незамеченной, может привести к дефициту железа и/или анемии, а также усталости, одышке, бледности кожных покровов», - добавил он.

Онколог также уточнил, что этот вид рака могут обнаружить во время проведения скрининговых исследований групп риска населения. В связи с этим любому человеку старше 50 лет обязательно нужно выполнять колоноскопию. Фото boleznikrovi.com