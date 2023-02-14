Врач раскрыла главную ошибку в питании пожилых людей

Диетолог Елена Соломатина назвала однообразие рациона главной ошибкой в питании пожилых людей. Такой подход грозит нехваткой полезных веществ в организме, подчеркнула специалист, ее слова приводит «Москва 24».

«У пожилых большой дефицит полезных веществ в силу того, что они недополучают их, плюс что-то не усваивается. Чтобы держать себя на плаву все время, необходимо восполнять этот дефицит. Поэтому мы даем больше разнообразного материала, и организм из этого сам выберет, что ему нужно»,

- отметила врач.

Соломатина подчеркнула, что в питании пенсионеров должны присутствовать продукты, содержащие жиры, белки и углеводы. Белок специалист назвала строительным материалом, необходимым для мышц и иммунной системы.

Доктор подчеркнула, что ежедневно необходимо менять продукты в рационе. Также вечером не стоит есть то, что пожилые люди употребляли утром. // Фото: unsplash.com