Врач предупредила о токсичности домашних ароматизаторов

Ароматические средства для дома не только создают приятную атмосферу, они могут стать причиной проблем со здоровьем. Об этом рассказала «Известиям» врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

Речь идет о диффузорах, свечах и благовониях. Они могут содержать потенциально опасные вещества.

Попадая на слизистую оболочку дыхательных путей, такие вещества способны вызывать раздражение. Оно проявляется насморком, кашлем, заложенностью носа.

Эти вещества также могут усугублять симптомы астмы и других респираторных заболеваний.

- Некоторые соединения, такие как формальдегид и бензол, являются токсичными и могут накапливаться в организме, вызывая клеточные повреждения и мутации,

- объяснила Филева.

При длительном применении могут развиться хронические заболевания, нарушиться работа эндокринной и центральной нервной систем. // фото: pvproductions/ freepik.com