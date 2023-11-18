18 ноября 2023, 15:20
Здоровый интерес

Врач предупредила о токсичности домашних ароматизаторов

Опасные последствия применения ароматических средств для дома перечислила эксперт

Ароматические средства для дома не только создают приятную атмосферу, они могут стать причиной проблем со здоровьем. Об этом рассказала «Известиям» врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

Речь идет о диффузорах, свечах и благовониях. Они могут содержать потенциально опасные вещества.

Попадая на слизистую оболочку дыхательных путей, такие вещества способны вызывать раздражение. Оно проявляется насморком, кашлем, заложенностью носа.

Эти вещества также могут усугублять симптомы астмы и других респираторных заболеваний.

- Некоторые соединения, такие как формальдегид и бензол, являются токсичными и могут накапливаться в организме, вызывая клеточные повреждения и мутации,

- объяснила Филева.

При длительном применении могут развиться хронические заболевания, нарушиться работа эндокринной и центральной нервной систем. // фото: pvproductions/ freepik.com

Обсудить
Метки: 
ароматические средства
токсичность
врач
здоровье