Врач предупредила о негативных последствиях переедания шашлыка

Диетолог Елена Соломатина предупредила россиян о том, что переедание шашлыка может нести серьезные последствия для здоровья. Слова специалиста приводит News.ru.

Как отметила врач, организм человека может усвоить лишь определенное количество мяса. Остальное мясо останется непереваренным и в буквальном смысле пойдет на корм патогенным бактериям. Размножение вредоносной микрофлоры ведет к интоксикации организма, вздутию живота, метеоризму и появлению болезненных ощущений.

«Если есть повреждения ЖКТ, могут быть гастриты, панкреатиты и холецистит, заболевания печени и желчного пузыря»,

- отметила Соломатина.

При этом врач подчеркнула, что шашлык из рыбы или курицы переваривается легче, чем шашлык из красного мяса. Поэтому его можно съесть побольше. // Фото: unsplash.com / Iulia Buta