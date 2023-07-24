Врач предупредил об опасности купания для некоторых россиян

Физиотерапевт Александр Мелия рассказал о том, как безопасно купаться пожилым людям в знойный день. Советы специалиста приводят «Известия».

Так, по словам эксперта, пожилым россиянам стоит с осторожностью заходить в холодную воду в жару. Это правило особенно актуально для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Из-за разницы между температурой воздуха и воды в теле человека происходит рефлекторное сужение сосудов, что может привести к внезапной остановке сердца или к инсульту», - объяснил врач.

Доктор посоветовал заходить в воду постепенно. Сперва нужно намочить шею, лицо, руки и грудь. Почувствовав даже небольшое недомогание, стоит воздержаться от купания, поскольку в воде может закружиться голова, также может произойти перепад артериального давления. В этом случае человек может утонуть даже на мелководье.

Также доктор посоветовал не прыгать в воду в незнакомых местах. Даже небольшая травма в пожилом возрасте может привести к перелому, подчеркнул специалист.

Еще одно важное правило - пользоваться солнцезащитным кремом и не посещать пляж в часы наибольшей солнечной активности. // Фото «Петрозаводск говорит»