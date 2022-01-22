Врач предупредил о заметном на коже симптоме коронавируса

Дерматолог Екатерина Вертиева рассказала о симптоме коронавируса, который заметен на коже. Слова специалиста приводит «Москва 24».

Как отметила врач, Covid-19 может вызывать обострение кожных заболеваний, а при разных штаммах коронавируса у заболевших наблюдаются одинаковые дерматологические симптомы. Самый частый из них - токсическая эритема, появление синюшных пятен на коже. «Возможно поражение слизистых полости рта, то есть появление пузырей во рту, но это редко. В основном это синюшные пятна», - заявила Вертиева.

Второй по распространенности симптом - крапивница, рассказала специалист. «Коронавирус сам по себе может вызвать обострение кожных заболеваний. Мы видим обострение или впервые начинающиеся псориазы, много пациентов с витилиго на коронавирус, мы видим обострение атопического дерматита», - добавила она. Врач объяснила, что в редких случаях зараженные вирусом могут столкнуться с поражением сосудов кожи - васкулитом. Фото pixabay.com/Filmbetrachter