Врач предупредил о смертельной ошибке при головных болях

Привычка заедать любую головную боль обезболивающими может не только навредить здоровью, но и привести к смерти. Об этом рассказал невролог Александр Евдокимов, его слова приводит Пятый канал. Специалист напомнил, что головная боль может быть симптомом опасных заболеваний.

«Важно помнить, что это всего лишь симптом, за которым могут стоять смертельно опасные заболевания. Боль может появляться и в предынсультном состоянии, и при гипертоническом кризе. И если такую головную боль глушить лекарственными препаратами, то это может привести к серьезным последствиям вплоть до летального исхода», - предупредил врач.

Евдокимов добавил, что с головными болями, которые вызывают беспокойство, не стоит бороться самолечением. При возникновении нехарактерной прежде острой боли следует обратиться к специалисту. Боль может быть вызвана перенапряжением или мигренью, если не каким-либо иным заболеванием, выявить которое сможет только врач. Фото ihn.com.tr