Врач перечислила основные аллергены весны

Некоторые россияне страдают в мае. Проблемы доставляет пыльца березы, тополя, клена, ивы, вяза и ясеня. По словам врача аллерголога-иммунолога, педиатра «СМ-Клиника» для детей Марии Фоминых, самая высокоаллергенная - это пыльца березы, пишет газета «Известия».

Пыление березы начинается до появления листочков или в период распускания. Цветет она до середины апреля, но если были заморозки, то цветение может продлиться до конца мая.

Тополиный пух или семена тополя сами по себе не являются аллергенами, но они переносят пыльцу злаковых растений, которые цветут в июне.

В конце мая также цветут сосна и дуб, при потеплении до +18, +25 на опавшей листве начинается размножение спор плесневых грибов Альтернария. По словам врача, наряду с пыльцой березы, это основные причины обострения аллергических заболеваний (астмы, ринита, конъюнктивита и других). // фото unsplash.com