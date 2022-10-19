Врач описала правильный рацион после 40 лет

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала о продуктах, которые стоит включить в свой рацион в возрасте старше 40 лет. Слова специалиста приводит «Лента.ру».

«Питаться разнообразно надо ради здорового микробиома - это залог хорошего пищеварения, а значит и здоровья ЖКТ, и всего организма. Ищем разнообразие внутри каждой продуктовой группы. Например, бобовые - это и горох, и фасоль, и чечевица, маш, нут, бобы. Злаки - не только рис или гречка, но и просо, сорго, кукуруза, полба, киноа. Молочные продукты - это, прежде всего, кисломолочные, они отлично воздействуют в целом на организм и на микробиом, в частности», - пояснила доктор.

Врач советует россиянам употреблять красную рыбу, грибы, зрелые сыры, грейпфрут, зелень, фрукты и квашеную капусту как источник антиоксидантов.

По словам Павловой, в рацион стоит добавить пророщенные злаки и бобовые, которые стимулируют процесс самоочищения организма, а также гречку и орехи с содержанием магния. Мощным антиоксидантом является витамин С, и он содержится не только в цитрусовых, но и в брокколи, цветной капусте и кимчи. Фото: unsplash.com