Россиян предупредили о вреде банок и горчичников

Врач Андрей Тяжельников рассказал о вреде таких атрибутов народной медицины, как банки и горчичники. Слова специалиста приводит агентство «Москва».

Как отметил медик, убеждение, что банки и горчичники прогревают легкие, не совсем верно - глубокого прогрева не происходит. Напротив, эти способы лечения могут навредить.

«Также они способны увеличить температуру тела, что рискованно при уже высокой температуре. Банки травмоопасны, особенно если их ставит неопытный человек. Обе эти процедуры противопоказаны при наличии любых кожных раздражений, аллергиях», - предупредил врач.

При насморке и кашле Тяжельников рекомендует проводить ингаляции. «Пар способствует разжижению мокроты, увлажнению и очищению слизистых. В то же время, такой способ ингаляций, как дыхание над картошкой, имеет ряд ограничений», - объяснил Тяжельников. По его словам, они полезны не во все периоды заболевания и противопоказаны при повышенной температуре. Фото: unsplash.com