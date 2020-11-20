Врач объяснил, что может провоцировать быстрое старение

Три главных витамина - А, Е и С - помогут предотвратить преждевременное старение и продлить молодость и упругость кожи. Об этом рассказал косметолог Станислав Арканников, его слова приводит aif.ru.

Врач отметил, что пополнять витаминный запас необходимо под наблюдением специалиста. Он же поможет выбрать наиболее подходящий крем для лица, который специалисты рекомендуют использовать регулярно.

Арканников подчеркнул, что любые назначения выписываются по показаниям, с учетом состояния здоровья конкретного человека, пола и возраста.

Также для увеличения продолжительности здоровой жизни следует правильно питаться, соблюдать режим труда и отдыха, избавиться от зависимостей, регулярно практиковать физическую активность. Фото womentips.co