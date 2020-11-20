Умерла звезда эпизодических ролей Людмила Князева

Ушла из жизни актриса Людмила Князева. Ее тело было обнаружено в московской квартире артистки, сообщает ТАСС.

Тревогу забила внучка Князевой, она сообщила, что ее бабушка не отвечает на звонки и не выходит на связь. По предварительным данным, смерть артистки не носит криминального характера. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Людмила Князева родилась 6 ноября 1938 года. Она снималась в кино с 2008 года, в основном в эпизодических и второстепенных ролях. В ее фильмографии более 50 ролей в кино и сериалах. Популярность ей принесло шоу «Наша Russia», также она снималась в сериале «Псих», в фильмах «Давай разведемся» и «Бабушка легкого поведения». Фото kino-teatr.ru