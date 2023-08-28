Врач назвала симптомы молочницы у мужчин

Мужчины также могут ощутить на себе симптомы молочницы, несмотря на то, что это заболевание гораздо чаще встречается у женщин. Об этом рассказала терапевт Алексис Миссик, ее слова приводит «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Врач отметила, что молочница вызывается дрожжевым грибком Candida. Симптомы начинают проявляться, когда иммунная система человека дает сбой и не может справиться с размножением грибка.

Наиболее распространенными симптомами кандидоза у мужчин Миссик назвала напоминающие творог выделения, неприятный запах, а также зуд или жжение под крайней плотью. Она добавила, что молочница не является инфекцией, но при этом может передаваться половым путем. Терапевт рекомендовала воздержаться от секса во время болезни, чтобы не заразить партнера.

При появлении симптомов врач посоветовала обратиться к врачу. Она отметила, что молочница легко поддается лечению и проходит за неделю. // Фото: unsplash.com / Hush Naidoo Jade Photography