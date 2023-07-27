Врач назвала продукты, убивающие молодость кожи

Работу коллагена и эластина могут нарушить сладкие продукты. Такое мнение высказала Life дерматолог Арина Суворова. Когда простых углеводов становится слишком много, они превышают норму, то начинают накапливаться в организме. Под действием гликирования волокна коллагена делаются ломкими и теряют свое регенерации. В итоге кожа теряет плотность и эластичность.

Из-за сладкого нарушается процесс воспроизведения гиалуроновой кислоты. В итоге коже делается сухой и обезвоженной, цвет лица тускнеет. Продукты с содержанием большого количества сахара меняют рН кожи и ее микробиом. В итоге начинается процесс размножения условно-патогенной флоры: грибов малассезии и стафилококков.

«Это приводит к проявлению симптомов инфекционных дерматозов: акне, микоза, розацеа, осложняется атопический дерматит и псориаз. С увеличением количества продуктов гликации в коже усугубляются нежелательные симптомы: усиленная реакция на инсоляцию, появление пигментных пятен», - пояснила эксперт. // фото unsplash.com/Amanda Dalbjörn