Врач назвала оптимальную частоту мытья головы

Голову можно мыть в неограниченном количестве, но при этом норма составляет один раз в день. Об этом рассказала врач-трихолог Ирина Котова, ее слова приводит портал News.ru.

Как отметила Котова, в том случае, если человек моет голову чаще, ему нужно подбирать специальные щадящие средства ухода.

Также врач порекомендовала не увлекаться чрезмерным уходом за волосами. Она объяснила, что во всех шампунях содержатся агрессивные компоненты, которые сушат кожу головы при частом мытье. Чрезмерное употребление этим средств может привести к развитию дерматита, добавила специалист. Фото: pexels.com