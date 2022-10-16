Врач назвала наименее вредный фастфуд

Наименее вредный вид фастфуда - это пицца без копченой колбасы, с сыром, грибами и томатами. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина, ее слова приводит RT. Она дала и другие советы любителям вредной еды.

«Картофель стоит брать деревенский - он полезнее, и желательно его съесть с овощами. Если очень хочется бургер, лучше заменить булку на цельнозерновой хлеб и добавить больше овощей. Стараться не брать майонез, потому что он не очень высокого качества, как правило, в заведениях быстрого питания. Лучше томатный соус», - рассказала диетолог.

Любителям роллов врач посоветовала отказаться от соевого соуса и проверять свежесть продукта. С наггетсов и куриных крылышек стоит снимать панировку. При выборе шаурмы предпочтительнее выбирать вариант без майонеза, с томатным соусом и овощами. Овощи можно добавлять и к лапше быстрого приготовления. Фото: unsplash.com