Врач назвал продукты, ухудшающие настроение

Некоторые продукты могут улучшить настроение человека. Другие, наоборот, способны вогнать в тоску. Как рассказала нейропсихолог Ирина Хвингия, чтобы повлиять на эмоциональный фон, нужно стимулировать эндокринную систему и мозг. Слова специалиста приводит радио Sputnik.

Так, по мнению эксперта, бананы и шоколад могут прибавить бодрости духа. Сюда же можно отнести и жирные сорта рыбы, содержащие йод, и морскую капусту, богатую различными витаминами, и орехи (особенно грецкие и фисташки). Их будет достаточно 50 граммов в сутки.

Врач также рассказала о тех продуктах, которые могут ухудшить настроение. Это, в первую очередь, энергетические напитки, которые содержат таурин и кофеин. Если человек выпьет банку с таким напитком, сначала он почувствует энергетический подъем, а потом, наоборот, резкий спад настроения и тонуса, в итоге, как пояснила нейропсихолог, ему станет еще хуже, чем раньше.